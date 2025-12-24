Perché sono a favore della Tobin tax Scrive Pedrizzi

Benedetto XVI ricordava nell’Enciclica Caritas in veritate che: “L’economia come ogni altro ambito umano, ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento, non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona”. Ma non sembra affatto che tale sia l’orientamento degli oligarchi della finanza e della stessa politica che ad essi soggiace, come già presagiva San Giovanni Paolo II censurando il perseguimento del massimo profitto “se si vuole essere di aiuto alla crescita vera ed al pieno sviluppo della comunità”. In questa logica è molto condivisibile che sia stato varato un provvedimento come quello in questi giorni approvato in sede di legge di bilancio con l’aumento dell’aliquota da applicare sulla cosiddetta Tobin tax. 🔗 Leggi su Formiche.net

