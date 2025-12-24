Perché serve una perizia psichiatrica sui genitori dei bambini nel bosco e cosa potrebbe comportare l'esito

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale ha chiesto una perizia psichiatrica, da svolgere nei prossimi 4 mesi, sui tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e sui genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. A Fanpage.it, la legale esperta in Diritto di Famiglia, Gabriella di Fresco, ha spiegato a cosa potrebbe servire l'accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

