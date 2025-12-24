Perché Neres ha sempre gli occhi quasi chiusi come se fosse stanco cos'è la ptosi palpebrale

Gli "occhi pigri" del calciatore brasiliano del Napoli non sono indice di sguardo spento o di espressione sorniona volontaria. Ma ci vede bene in campo? Sì, la patologia congenita non ne inficia la vita quotidiana né l'attività sportiva agonistica ad alto livello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

