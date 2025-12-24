Perché Italia 1 trasmette sempre Una Poltrona per Due la sera della Vigilia

Anno dopo anno, si rinnova una tradizione che è diventata virale e che raccoglie sempre molti ascolti: Una Poltrona per Due trasmesso la sera della Vigilia su Italia 1. In Italia il Natale ha alcune tradizioni che sono sicuramente intoccabili: il cenone, il panettone, i parenti riuniti e, immancabile la sera della Vigili a in prima serata su Italia 1, Una Poltrona per Due. Per molti, la messa in onda della commedia di John Landis del 1983 con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, il 24 dicembre a sera, equivale praticamente a una partita della Nazionale o a uno di quegli appuntamenti fissi con fiction e soap opera. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

