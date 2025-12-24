Perché in Provenza a Natale si mangiano esattamente 13 dolci | il significato ti sorprenderà

Se entrate in una chocolaterie francese, tra i prodotti più classici troverete i Mendiants, piccoli dischi di cioccolato decorati con frutti secchi e spesso una scorzetta di arancia o limone candita. Questi dolcetti, apparentemente semplici, nascondono una storia affascinante legata a una delle tradizioni natalizie più antiche e codificate d’Europa: quella provenzale dei 13 dessert. Benché ogni chocolatier oggi personalizzi i Mendiants scegliendo diversi tipi di cioccolato e ingredienti, le ricette classiche sono quattro e risalgono alla tradizione del Gros Souper, il cenone di Natale provenzale che si consuma la sera della vigilia secondo un cerimoniale ricco di simbolismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

