Perché il pagellone 2025 di tutti gli sport non uscirà quest’anno su OA

Il pagellone 2025 di tutti gli sport non verrà pubblicato quest’anno su OA Sport. Dopo anni di tradizione, abbiamo deciso di sospenderne temporaneamente la pubblicazione. Questa scelta nasce dall’esigenza di rinnovare il nostro approccio editoriale e di offrire contenuti ancora più accurati e approfonditi in futuro. Ringraziamo i nostri lettori per la fiducia e continueremo a seguire da vicino le vicende sportive, con aggiornamenti puntuali e qualificati.

Cari amici di OA Sport, chi ci segue da qualche anno sa che il 24 dicembre era un appuntamento imperdibile (ed anche temuto da alcune Federazioni.), perché veniva pubblicato il pagellone sportivo dell'anno, con i voti ad ogni singola disciplina, oltre alla relativa spiegazione. Usiamo l'imperfetto perché oggi non lo troverete sulla nostra testata. Niente paura, però! L'appuntamento è solo rimandato. Il pagellone non è venuto meno, ma si è semplicemente trasferito! Lo troverete infatti sul numero di gennaio della rivista Azzurra, che sarà online tra il 28 ed il 29 dicembre. Dunque il tradizionale appuntamento con i giudizi è stato semplicemente spostato in avanti ed in un nuovo contesto editoriale.

