Perché il Natale mi mette tristezza? La domanda che molti di noi si fanno | ecco la risposta

Il Natale è spesso dipinto come un periodo di allegria, luci scintillanti e abbracci calorosi, ma per molte persone porta con sé un senso di malinconia che sembra impossibile da spiegare. Non è raro sentirsi tristi o nostalgici proprio quando tutto intorno sembra festoso. Ma perché succede? E perché tante persone si chiedono ogni anno la stessa cosa? Il peso delle aspettative. Uno dei motivi principali per cui il Natale può farci sentire giù è il peso delle aspettative. Film, pubblicità e social media ci mostrano famiglie perfette, sorrisi continui e tavole imbandite, creando un ideale difficile da raggiungere nella realtà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Natale da single: come affrontare ansia e tristezza - Per 6 persone su 10 il periodo natalizio può essere caratterizzato da emozioni negative, come ansia, tristezza e solitudine). donnamoderna.com

Fanny Ardant - 1982 - Le Chef de Famille (mini série complète)

Perché Babbo Natale è vestito di rosso Oppure, chi è stato il primo ad allestire un abete con luci e decorazioni E cosa si mangia al cenone giapponese - facebook.com facebook

Ventiquattro ore di treno. Non per amore del paesaggio, non per nostalgia ferroviaria, non per la poesia del viaggio lento. Ventiquattro ore di treno per evitare la vergogna del caro-voli. E non solo del caro-voli: del caro-tutto. Perché a Natale, in Italia, qualunqu x.com