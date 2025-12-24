Perché il Natale è accostato allo Schiaccianoci?

Lo Schiaccianoci non è altro che un soldatino, puntualmente viene riproposto nei giorni che precedono il Natale. Il suo nome viene spesso accostato al cinema e al teatro, possiamo altresì trovarlo come decorazione da appendere sull’albero. Origini dello Schiaccianoci: perché è così famoso?. Lo Schiaccianoci è un simbolo di protezione, fortuna e prosperità; nasce in Germania tra il Settecento e l’Ottocento. Gli artigiani intagliavano il legno creando dei soldatini. Non servivano solo da soprammobile, avevano una funzione pratica: la bocca mobile, azionata da una leva, era in grado di rompere le noci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

