In Bangladesh sono riesplose violentissime proteste dopo mesi di apparente calma. Sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle, dopo la caduta del governo di Sheikh Hasina e la salita al potere dell’esecutivo ad interim del premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, un profilo perfetto per annunciare quella che si pensava potesse essere una progressiva ma decisa fase di transizione verso la democrazia. Dacca è stata invece travolta da una nuova ondata di tumulti, in un contesto di per sè già critico, dopo l’improvviso assassinio di Sharif Osman Hadi, studente attivista e volto di spicco del movimento giovanile pro democrazia che ha deposto l’ex premier Hasina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché il Bangladesh è la nuova polveriera dell’Asia

Leggi anche: Perché nel 2026 l’Asia rischia di trasformarsi in una polveriera globale

Leggi anche: Protetto: Dalle Filippine al Bangladesh: L’Asia pressata dal radicalismo islamico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Non andare fino all'altra parte del mondo per fare il regalo perfetto... anche perché puoi farlo comodamente da casa tua! Se siete in alto mare con i regali di Natale, abbiamo la soluzione più semplice, economica ed efficace: theShow+ Potete acquistare u - facebook.com facebook