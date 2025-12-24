Perché il 24 dicembre non si mangia carne? Le origini di una tradizione che vale soprattutto al Sud
Vi siete mai chiesti perché il 24 dicembre, la notte della Vigilia di Natale, si è soliti consumare un cenone a base di pesce e non di carne? Questa tradizione, presente nella cultura popolare di molti paesi, ha origini antiche e complesse. Le radici di questa consuetudine affondano nel cristianesimo. La Chiesa cattolica, in passato, indicava la Vigilia di Natale come un giorno di penitenza e digiuno, in preparazione alla celebrazione della nascita di Gesù. L’astensione dalla carne, considerata un cibo più ricco e lussuoso, era vista come un gesto di umiltà e di rinuncia, in linea con lo spirito di questa festività. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Novena di Natale 2025, oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre: le origini e le influenze storiche
Leggi anche: Storia del Presepe, dalle origini ad oggi: perché si chiama così e il significato della tradizione di Natale
Perché seriamente… che caxxo fai a Carosino a dicembre se Via Giuseppe Mazzini, Carosino Vieni affamato. Esci felice. #BoomBurger #Carosino #SmashBurger #FastGood #FoodPorn - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.