Perché il 24 dicembre non si mangia carne? Le origini di una tradizione che vale soprattutto al Sud

Vi siete mai chiesti perché il 24 dicembre, la notte della Vigilia di Natale, si è soliti consumare un cenone a base di pesce e non di carne? Questa tradizione, presente nella cultura popolare di molti paesi, ha origini antiche e complesse. Le radici di questa consuetudine affondano nel cristianesimo. La Chiesa cattolica, in passato, indicava la Vigilia di Natale come un giorno di penitenza e digiuno, in preparazione alla celebrazione della nascita di Gesù. L'astensione dalla carne, considerata un cibo più ricco e lussuoso, era vista come un gesto di umiltà e di rinuncia, in linea con lo spirito di questa festività.

