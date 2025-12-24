Pera contro Mattarella | Ha avocato la politica estera Mai visto E’ un anomalia

Marcello Pera, ex presidente del Senato e attuale senatore di Fratelli d’Italia, esprime una critica nei confronti di Sergio Mattarella, accusandolo di aver assunto un ruolo nella politica estera, un comportamento considerato inusuale e anomalo. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico attuale, evidenziando differenze di vedute sulla gestione delle questioni internazionali e il ruolo del Capo dello Stato.

