Pera contro Mattarella | Ha avocato la politica estera Mai visto E’ un anomalia

Marcello Pera, ex presidente del Senato e attuale senatore di Fratelli d’Italia, esprime una critica nei confronti di Sergio Mattarella, accusandolo di aver assunto un ruolo nella politica estera, un comportamento considerato inusuale e anomalo. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico attuale, evidenziando differenze di vedute sulla gestione delle questioni internazionali e il ruolo del Capo dello Stato.

Non è uno qualsiasi. E’ Marcello Pera, è l’ex presidente del Senato, senatore di FdI, il filosofo che dialogava con. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

