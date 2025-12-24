Per l’Nba il Natale è il giorno del business | le tv fanno il record d’ascolti i club aumentano i prezzi dei biglietti

A Natale, mentre gran parte dello sport si ferma, la Nba fa esattamente il contrario: accende i riflettori. Dal 1947 il 25 dicembre è diventato una data sacra per il basket americano, una vetrina globale in cui la lega mette in scena il meglio di sé. Chiaramente lo sport nel giorno di Natale racconta però anche l’altra faccia della lega: quella di un prodotto sempre più premium, capace di attrarre milioni di spettatori ma anche di chiedere sacrifici a chi lo rende possibile, dai giocatori ai tifosi. È il prezzo — simbolico ed economico — di uno spettacolo che non conosce pause. Mai. Ne parla in Belgio Dh Sports quest’oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

