Per le festività tornano le matinée del Cinema Eliseo | in programmazione La Grazia Norimberga e il nuovo film di Checco Zalone

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli appassionati della settima arte, quest’anno il periodo natalizio si fa ancora più speciale grazie alle matinée proposte dal Cinema Eliseo. Sono tre le mattinate in programma — sabato 27, domenica 28 e martedì 30 dicembre — durante le quali il pubblico potrà iniziare la giornata con una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

per le festivit224 tornano le matin233e del cinema eliseo in programmazione la grazia norimberga e il nuovo film di checco zalone

© Cesenatoday.it - Per le festività tornano le matinée del Cinema Eliseo: in programmazione "La Grazia", "Norimberga" e il nuovo film di Checco Zalone

Leggi anche: Al Cinema Eliseo tornano le matinée, tra i titoli "Springsteen - Liberami dal nulla"

Leggi anche: Bellano, no al film di Checco Zalone sì ad Avatar 3. La battaglia del piccolo cinema sul lago contro le regole delle grande cinema

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.