Per Israele le attività del Cremlino sono una questione interna

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche settimana fa, durante un dibattito alla Knesset, il Parlamento israeliano, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affrontato le critiche riguardanti le attività del Cremlino, considerate da alcuni come una questione interna di Israele. In quell'occasione, Netanyahu ha sottolineato la posizione del governo, evidenziando come le dinamiche internazionali e le relazioni con la Russia siano parte integrante della politica estera del Paese.

Qualche settimana fa, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per rispondere alle opposizioni che durante un dibattito alla Knesset, il Parlamento di Israele, lo accusavano di isolare il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

per israele le attivit224 del cremlino sono una questione interna

© Ilfoglio.it - Per Israele le attività del Cremlino sono una questione interna

Leggi anche: Portavoce Polizia Israele: Nessun aiuto per Gaza sulla Flotilla, solo una questione di follower – Il video

Leggi anche: Anche gli uragani sono una questione politica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

israele attivit224 cremlino sonoPer Israele le attività del Cremlino sono una questione interna - Una spia russa che lavorava per l'Iran e le iniziative di influenza di Putin a Gerusalemme. ilfoglio.it

Israele: nuovi raid su Gaza e Libano, resti consegnati da Hamas non sono di ostaggi - Nuovi attacchi aerei e di artiglieria nonostante la tregua nella Striscia, almeno due morti a Gaza city. it.euronews.com

Israele, i tre ostaggi riconsegnati da Hamas sono militari uccisi il 7 ottobre - I corpi consegnati domenica sono stati identificati e sono di tre ufficiali dell'esercito israeliano uccisi il 7 ottobre 2023 negli attacchi di Hamas nel sud di Israele. it.euronews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.