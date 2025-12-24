Per Israele le attività del Cremlino sono una questione interna

Qualche settimana fa, durante un dibattito alla Knesset, il Parlamento israeliano, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affrontato le critiche riguardanti le attività del Cremlino, considerate da alcuni come una questione interna di Israele. In quell'occasione, Netanyahu ha sottolineato la posizione del governo, evidenziando come le dinamiche internazionali e le relazioni con la Russia siano parte integrante della politica estera del Paese.

Israele: nuovi raid su Gaza e Libano, resti consegnati da Hamas non sono di ostaggi - Nuovi attacchi aerei e di artiglieria nonostante la tregua nella Striscia, almeno due morti a Gaza city. it.euronews.com

Israele, i tre ostaggi riconsegnati da Hamas sono militari uccisi il 7 ottobre - I corpi consegnati domenica sono stati identificati e sono di tre ufficiali dell'esercito israeliano uccisi il 7 ottobre 2023 negli attacchi di Hamas nel sud di Israele. it.euronews.com

Fadi e Goma Abu Assi, dieci e dodici anni, non erano “sospetti impegnati in attività sospette”. Erano bambini impegnati in attività elementari: raccogliere legna per un padre in sedia a rotelle che aspettava il fuoco per sopravvivere alla notte. Un drone israelian - facebook.com facebook

