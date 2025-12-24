Per 48 ore vegliano il figlio in fin di vita ma è un altro ragazzo | Stavano anche per donare gli organi

Un grave errore in un ospedale ha portato allo scambio di un ragazzo a fine vita con un altro coetaneo. I genitori di Jacopo, che stava per essere donato, hanno affidato all’avvocato Nicola Tamburini la denuncia per chiarire l’accaduto. In queste 48 ore di attesa, si cerca di fare luce su quanto successo, evidenziando le implicazioni di un errore che ha coinvolto due giovani vite.

