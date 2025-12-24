Pellissier sulla corsa scudetto | Campionato equilibrato non c’è la certezza di…

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, commenta la situazione attuale della corsa scudetto. Sottolinea come il campionato sia molto equilibrato e che al momento non ci siano certezze riguardo al team favorito. Le sue parole offrono un’analisi sobria e obiettiva sulla competizione in corso, evidenziando l’incertezza che caratterizza questa stagione.

L'ex capitano e centravanti del Chievo Verona Sergio Pellissier ha parlato ai microfoni di TMW Radio del campionato e della corsa scudetto. Vediamo nello specifico le sue parole, che coinvolgono dunque anche l'Inter, impegnata nella lotta per la vittoria del tricolore della stagione in corso. CAMPIONATO EQUILIBRATO – «È un campionato abbastanza equilibrato. Non c'è una squadra che sta dominando e tutte stanno facendo fatica, ma questo è anche l'aspetto più bello: non avere la certezza di chi vincerà fino all'ultima giornata tiene tutti col fiato sospeso.

