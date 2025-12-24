Peggio che in Italia | quasi la metà dei treni tedeschi arriva in ritardo E la neo-manager italiana Evelyn Palla licenzia il 50% dei dirigenti
C’è una notizia che può consolare o almeno lenire il dispetto dei pendolari italiani: i tedeschi stanno ben peggio di loro. Nel mese di ottobre le ferrovie tedesche hanno raggiunto il record negativo di puntualità, e sulle tratte a lunga percorrenza (i nostri treni ad alta velocità o l’equivalente degli Intercity) ben il 48,5% dei treni tedeschi ha fatto registrare ritardi superiori ai cinque minuti. Quel record negativo per altro è stato messo a segno proprio nel mese di esordio alla guida della Deutsche Bahn (in sigla DB, le Fs tedesche) di Evelyn Palla, la prima donna ad avere avuto quel ruolo in Germania, ed anche la prima straniera (la Palla è nata in Italia, in Alto Adige) ad essere nominata ai vertici di una grande impresa pubblica tedesca. 🔗 Leggi su Open.online
