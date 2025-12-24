Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, nel suo editoriale di mercato per 'SportItalia', è stato particolarmente duro verso la gestione del Milan e le mosse in entrata dell'ultima campagna acquisti, ma non soltanto. Ecco le sue taglienti parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Mercato Milan? Fossi nella proprietà chiederei spiegazioni a chi ha avallato questo scempio”

Leggi anche: Tudor Juve, Paolo Rossi: «Io se fossi la proprietà andrei dai nostri dirigenti e direi questo». Le sue dichiarazioni

Leggi anche: Ormai l’Italia s’è destra: chi ha proposto, avallato e votato le tracce dell’ultimo esame per giornalisti?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il consiglio di Ambrosini: "Fossi il Milan, prenderei Thiago Silva" - Massimo Ambrosini, in un podcast su Cronache di Spogliatoio, ha dato un consiglio al Milan per il prossimo mercato invernale: "Se fossi nel Milan, prenderei Thiago Silva nel mercato di gennaio. calciomercato.com

Pedullà: “Lo sblocco del mercato non è una buonissima notizia per Claudio Lotito perché i fatti depongono a suo sfavore per due motivi. Il primo è che solitamente a gennaio la Lazio non ha mai fatto mercato, il secondo è che a gennaio devi fare tante operazi x.com

Clamoroso triangolo di mercato all'orizzonte tra Juventus, Lazio e Genoa. Pedullà: "Siamo allo stato embrionale, ma è da seguire" Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook