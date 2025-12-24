Pedro Sanchez gli sconcertanti auguri di Natale | per non offendere l' Islam
Nuove vette di imbarazzo e ondata di polemiche in Spagna per il videomessaggio di Natale "inclusivo" di Pedro Sanchez. Il premier socialista, già in pesante crisi politica e di credibilità, ha pensato bene di non citare mai la parola "Natale" per non offendere la sensibilità dei cittadini di fede islamica. Un clamoroso cortocircuito progressista che contribuisce a mettere il leader ancora in peggior luce. "Las vivas como las vivas, felices fiestas!?Bones festes.?Jai zoriontsuak.?Boas festas". Con questo tweet il primo ministro si è rivolto agli spagnoli nella giornata di Nochebuena. Il messaggio, accompagnato da un breve video, ha scatenato discussioni e reazioni su X tra sostenitori e critici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
