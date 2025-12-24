Dal 1° gennaio 2026, la Tobin Tax – sulla base della Legge di Bilancio in discussione in questi giorni in Parlamento – subirà un raddoppio delle aliquote principali, con modifiche che riguardano sia i mercati regolamentati che quelli non regolamentati: se non ci saranno modifiche, l’aliquota della Tobin Tax salirà dallo 0,2% allo 0,4% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione mentre per le operazioni sui mercati regolamentati e non regolamentati, l’imposta passerà dall’attuale 1-2 per mille al 2-4 per mille. “L’impatto previsto sui conti pubblici è pari a un incremento delle entrate fino a 1,5 miliardi nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pedrizzi: "Bene il governo sulla Tobin Tax che colpisce la speculazione finanziaria in nome dell'equità"

