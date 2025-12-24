Pd la Bologna rossa sfregia il presepe | cosa appare in piazza

A Bologna, il tradizionale presepe di piazza è stato attraversato da simboli politici legati al Pd, suscitando discussioni tra cittadini e visitatori. La città, nota per la sua storia e cultura, quest’anno si trova al centro di un dibattito che coinvolge anche le festività natalizie. In questa occasione, si evidenziano le sfumature politiche e sociali che si intrecciano con le tradizioni locali, riflettendo un momento di riflessione collettiva sulla città e sui suoi valori.

Bologna è notoriamente città d’arte, musica e stravaganze, così anche il Natale 2025 è un’occasione buona per la città per ritrovarsi al centro dell’attenzione. Anche se, in questo caso, è al centro di una polemica, che va ben oltre le luci e i mercatini: in piazza Maggiore, proprio davanti alla maestosa Basilica di San Petronio, sono spuntate infatti rocce gigantesche, massi quasi alieni che sembrano più frutto di un set cinematografico che di una tradizione natalizia. L’installazione si chiama “ Iwagumi-Dismisura ”, 19 megaliti gonfiabili alti fino a 14 metri, opera dell’artista australiano Nimrod Weis e voluta da Illumia e Bologna Festival per le festività. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd, la Bologna rossa sfregia il presepe: cosa appare in piazza Leggi anche: Sciopero generale, anche il Pd Bologna in piazza: "Manovra iniqua e pericolosa" Leggi anche: Mattarella e Prodi uniti dall’insofferenza per il “Pd della piazza”, il Professore di Bologna: “Non si fa opposizione così” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pd, la Bologna rossa sfregia il presepe: cosa appare in piazza | .it; Il sondaggio di Repubblica, voglia di fascismo: panico in redazione | .it; Ferrari, piano segreto per il 2026: girano voci clamorose su Hamilton | .it; Rai 2 vola grazie allo sci: seconda piazza!. Bologna, il Pd brinda sui possibili sfidanti. Di Stasi: «Forchielli? Soltanto un’operazione di immagine. La destra locale è in difficoltà» - Il segretario dem: cercano «La destra cerca figure nazionali come Piantedosi, noi compatti su Lepore» ... corrieredibologna.corriere.it

Finali Croce Rossa Italiana e Gentlemen 4 Life: a Bologna è la prima volta di Samuele Querci e Francesca Consoli Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/finali-croce-rossa-italiana-e-gentlemen-4-life-a-bologna-e-la-prima-volta-di-samuele-querci-e - facebook.com facebook

Virtus Bologna in campo in Eurolega contro la Stella Rossa questa sera alle 20:45, in diretta sui canali di Sky Sport: risultato LIVE #SkySportBasket #Eurolega #VirtusBologna x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.