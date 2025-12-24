Paura nella notte a Padula | in fiamme un fienile

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa notte a Padula per un incendio di grandi dimensioni si è registrato intorno alle 2 con un fienile e numerose balle di fieno andate, purtroppo, distrutte. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore.Il rogoUn fienile per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

paura nella notte a padula in fiamme un fienile

© Salernotoday.it - Paura nella notte a Padula: in fiamme un fienile

Leggi anche: Fienile di una stalla avvolto dalle fiamme, paura in paese

Leggi anche: Fienile di una stalla avvolto dalle fiamme, paura in paese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

paura notte padula fiammePaura a Castagnola. A fuoco parte del tetto. Evacuata una famiglia - Indagini per capire le cause del rogo: si presume una stufa a pellet. msn.com

paura notte padula fiammeUrla, spari e fiamme nella notte: camper e auto distrutti nel Miranese - SALZANO (VENEZIA) – Una notte di terrore ha scosso il centro del Miranese, nella località di Salzano dove le grida improvvise e i forti scoppi hanno svegliato l’intero quartiere, attirando i residenti ... nordest24.it

paura notte padula fiammeInferno nella notte. Dieci auto in fiamme. Caccia al piromane - La procura indaga su sei distinti incendi dolosi, avvenuti in più punti della città. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.