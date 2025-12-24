Paul McCartney è tornato in cima alla classifica dei tour con oltre 51 milioni di dollari di incassi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie e una piccola, grande soddisfazione per Sir Paul McCartney. Secondo i dati riportati da Billboard Boxscore, l’ex Beatle ha incassato 51,7 milioni di dollari e venduto 150.000 biglietti per 11 spettacoli a novembre, realizzando il tour con il maggior incasso del mese. È la sua seconda volta al primo posto, dopo essere stato in testa a maggio 2022. Sebbene l’ultimo trionfo di Macca risalga a tre anni e mezzo fa, tutto contribuisce allo stesso tour. Ha lanciato il Got Back Tour nell’aprile del 2022, proseguendo con tappe nell’autunno del 2023, 2024 e ora nel 2025. Complessivamente, la tournée ha guadagnato 410,7 milioni di dollari e venduto 2,4 milioni di biglietti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

