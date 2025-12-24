Pat Finn star di The Middle e Seinfeld è morto a 60 anni
L'attore, da alcuni anni, stava lottando contro un cancro e ha perso la vita nella giornata di lunedì 22 dicembre, come confermato dalla famiglia. Pat Finn, attore conosciuto dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in Seinfeld e The Middle, è morto nella giornata di lunedì 22 dicembre a soli 60 anni. L'attore, da circa tre anni, stava lottando contro il cancro e la sua famiglia ha confermato la triste notizia. La conferma dell'addio all'attore Nello show The Middle, targato ABC, Pat Finn aveva il ruolo di Bill Norwood, mentre nel 1998 aveva interpretato Joe Mayo in Seinfeld. Un portavoce dell'attore ha dichiarato al New York Post: "È con profonda tristezza e dolore che la famiglia Finn annuncia la scomparsa dell'amato attore comico, Pat . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
