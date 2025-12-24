Parlare di menopausa cambia tutto

Menopausa: Strategie Efficaci per Gestire i Cambiamenti Fisici e Psicologici - La menopausa rappresenta un fase di cambiamenti profondi nella vita di una donna, ma con le informazioni adeguate e strategie mirate, può trasformarsi in un'opportunità per un nuovo inizio. tuobenessere.it

Menopausa senza tabù. È normale che cambi l’odore del corpo? - Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la ... iodonna.it

Affrontare la menopausa: comprendere i sintomi e le soluzioni

Ancora oggi si fa fatica a parlare di menopausa. Spesso a considerare l’argomento un tabù siamo proprio noi donne. È per questo che ho ritenuto necessario inserire un emendamento apposito nel nuovo Piano Sociosanitario che proprio in questi giorni appro - facebook.com facebook

