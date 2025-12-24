Parlare di menopausa cambia tutto
La menopausa riguarda milioni di donne ma resta circondata da pregiudizi, silenzi e disinformazione. La questione è sociale, culturale e politica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Sansepolcro, sabato mattina un incontro per parlare di menopausa
Leggi anche: 18 Ottobre: Giornata Mondiale della Menopausa. Un Giorno per Parlare Senza Tabù
Parlare di menopausa cambia tutto - Valentina Pigmei; La disinformazione sulla salute oggi passa anche dai deepfake.
Parlare di menopausa cambia tutto - La menopausa riguarda milioni di donne ma resta circondata da pregiudizi, silenzi e disinformazione. internazionale.it
Menopausa: Strategie Efficaci per Gestire i Cambiamenti Fisici e Psicologici - La menopausa rappresenta un fase di cambiamenti profondi nella vita di una donna, ma con le informazioni adeguate e strategie mirate, può trasformarsi in un'opportunità per un nuovo inizio. tuobenessere.it
Menopausa senza tabù. È normale che cambi l’odore del corpo? - Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la ... iodonna.it
Affrontare la menopausa: comprendere i sintomi e le soluzioni
Ancora oggi si fa fatica a parlare di menopausa. Spesso a considerare l’argomento un tabù siamo proprio noi donne. È per questo che ho ritenuto necessario inserire un emendamento apposito nel nuovo Piano Sociosanitario che proprio in questi giorni appro - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.