Parlare di Fallout 2 con Walton Goggins è bello perché rivela quanto di profondo c' è nel Ghoul e nel suo interprete

Walton Goggins è uno degli attori più interessanti, coraggiosi, complessi e carismatici che ci siano oggi, ed è per questo che il Ghoul, ovvero il suo personaggio in Fallout, la serie, è uno dei migliori antieroi che abbiamo visto in televisione da molto tempo a questa parte. Nel corso della prima stagione, abbiamo visto Goggins diventare un uomo pieno di rabbia e di dolore, che derivano dalla perdita della sua famiglia quanto dal non avere le risposte di cui ha bisogno per convivere con le scelte fatte dalla moglie prima dell'apocalisse nucleare e dal vivere in un mondo terribile dove la disuguaglianza sociale è più evidente che mai e, per molti versi, tutto è letale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

