Parigi l' amico di Ilaria Salis torna libero Ma rischia l' estradizione in Germania
Rexhino Abazaj, noto soprattutto come Gino, è stato posto in libertà vigilata dalla Corte d’appello di Parigi. Il cittadino albanese, amico di Ilaria Salis, è destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, che hanno avanzato una richiesta di estradizione nei suoi confronti dopo che la Francia aveva già respinto una precedente istanza proveniente dall’Ungheria. Abazaj era stato arrestato a metà dicembre nei dintorni di Parigi da agenti dell’antiterrorismo francese, in esecuzione della richiesta presentata da Berlino. In attesa dell’udienza fissata per il 28 gennaio, i giudici francesi hanno deciso di consentirgli la libertà vigilata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Rocco Tanica contro Ilaria Salis: "Questa è a piede libero, pagata e complice"
Leggi anche: “Questa è a piede libero, pagata e complice!”. Il vip attacca Ilaria Salis: cosa succede
L’antifascista “Gino” arrestato di nuovo in Francia rischia l’estradizione nell’Ungheria di Orbán; Ilaria Salis frigna ancora: arrestato in Francia l'amico antifa | .it.
Francia: amico di Ilaria Salis rimesso in libertà vigilata - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch
L’antifascista “Gino” arrestato di nuovo in Francia rischia l’estradizione nell’Ungheria di Orbán - Per l’avvocato si tratta di un arresto «molto sorprendente», anche alla luce della pronuncia della Corte d’Appello dello scorso aprile. editorialedomani.it
Ilaria Salis: “Orban più parla più rivela la sua indole fascista”. La replica: “Dovresti marcire in cella” - Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha lanciato un duro affondo contro l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, accusandola apertamente di ipocrisia e immoralità. blitzquotidiano.it
Oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Paky. Lo abbiamo conosciuto, insieme alla sua splendida famiglia, e abbiamo condiviso con lui momenti indimenticabili. Grazie a tutti voi siamo riusciti a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: vedere Parigi e la T - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.