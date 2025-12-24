Parigi l' amico di Ilaria Salis torna libero Ma rischia l' estradizione in Germania

Rexhino Abazaj, noto soprattutto come Gino, è stato posto in libertà vigilata dalla Corte d’appello di Parigi. Il cittadino albanese, amico di Ilaria Salis, è destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, che hanno avanzato una richiesta di estradizione nei suoi confronti dopo che la Francia aveva già respinto una precedente istanza proveniente dall’Ungheria. Abazaj era stato arrestato a metà dicembre nei dintorni di Parigi da agenti dell’antiterrorismo francese, in esecuzione della richiesta presentata da Berlino. In attesa dell’udienza fissata per il 28 gennaio, i giudici francesi hanno deciso di consentirgli la libertà vigilata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

