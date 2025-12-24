Parigi | ‘ferma condanna a sanzioni Usa contro Breton’

La Francia ha denunciato “nei termini più forti possibili” le sanzioni contro cinque importanti personalità europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico e nella lotta alla disinformazione online (CENSURA, ndr), tra cui l’ex commissario europeo, il francese Thierry Breton. “La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

