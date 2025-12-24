Parcheggio dell’ospedale safari urbano | l’uomo che sussurrava alle portiere

24 dic 2025

Questa mattina, mentre la brava gente parcheggiava tranquilla pensando a visite, analisi e bestemmie preventive, nel parcheggio dell’ospedale San Donato andava in scena un documentario degno di National Geographic: “Il ladro e la Panda: caccia all’auto giusta”. Il protagonista del filmato – un tizio qualunque, look casual, passo felpato da gatto randagio – è stato ripreso dalla telecamera di un’auto in sosta mentre gironzolava tra le macchine come un sommelier del furto, annusando portiere, scrutando interni e valutando accuratamente il “colpo buono”. Si avvicina. Guarda dentro. Riparte. Torna indietro. 🔗 Leggi su Lortica.it

