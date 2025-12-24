Papa | tregua 24 ore a Natale nel mondo

Papa Francesco ha espresso rammarico per il rifiuto della Russia di proporre una tregua di 24 ore durante il Natale, sottolineando l’importanza di momenti di pace in un periodo di speranza e riflessione. La richiesta di una breve pausa nel conflitto rappresenta un gesto simbolico di solidarietà e umanità, in un contesto globale segnato da tensioni e sofferenze.

23.00 "Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale". Lo ha detto il Papa uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di fare rientro in Vaticano. "Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo", è l'appello. "Questo clima natalizio ci spinge a fare domande, ma ricordiamoci che l'essenziale è la pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Natale senza pace, il dolore del Papa: “La Russia ha rifiutato la tregua di 24 ore”

Leggi anche: Ucraina, l’appello di Papa Leone XIV: “Tregua a Natale ma Russia dice no”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Gaza quasi 400 morti dalla tregua. Meloni: Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità - Media: “Italia, Germania e Regno Unito tra i 6 paesi pronti ad entrare nel Board of Peace”; Vip Social, storie di successo di persone comuni: Daniele e Luigi Carafa; Gaza, Meloni: pace grazie a Trump, ma tregua fragile e percorso complesso; Blue Origin porta prima turista con disabilità a confini dello spazio.

Il Papa: 'Una tregua di 24 ore a Natale in Ucraina e non solo' - "Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. ansa.it