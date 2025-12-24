Papà resta con 7 euro sul conto imprenditore legge la sua storia e decide di aiutarlo | È un miracolo di Natale

24 dic 2025

Vasile Potolinca, 44 anni, era rimasto con 7 euro sul conto corrente dopo il fallimento della sua piccola azienda di artigiano. L'uomo, papà di una bambina, è stato raggiunto e aiutato da un imprenditore 56enne che ha letto la sua storia sui giornali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il papà con 7 euro sul conto: “Ecco come ho perso tutto. Incontrerò l’imprenditore che vuole aiutarci”

Leggi anche: Incontro ed emozioni al Carlino, ecco l’aiuto al papà con 7 euro sul conto: “Questo è un miracolo, grazie”

