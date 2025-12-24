Papà Nathan solo 2 ore e mezza con i figli e Catherine niente pranzo di Natale per la famiglia nel bosco Salvini | Violenza di Stato

Palmoli, 24 dicembre 2025 – Sarà un Natale a tempo (determinato) per i Trevallion, la cosiddetta ' famiglia nel bosco ’ protagonista delle cronache italiane dell’ultimo mese e mezzo. Papà Nathan domani, 25 dicembre, potrà trascorrere solo 2 ore e mezza nella struttura protetta di Vasto (Chieti) insieme ai suoi tre figli e alla moglie Catherine. Come anticipato ieri sera dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, la finestra concessa per il giorno di Natale è circoscritta a poco più di due ore, nel dettaglio dalle 10 alle 12.30. Quindi senza neanche la possibilità di pranzare insieme. Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: il tribunale dei minori ha deciso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

