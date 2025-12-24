Papà Nathan dalle 10 alle 12,30 con i figli a Natale
Potrà trascorrere il Natale con la sua famiglia ma solo per due ore e trenta papà Nathan: questo il permesso autorizzato dalla direzione della casa d'accoglienza di Vasto dove da novembre, dopo il provvedimento del tribunale per i minorenni dell’Aquila, vivono i suoi tre figli e la moglie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Natale in casa famiglia per 3 bambini e madre, sindaco di Palmoli: "Il padre potrà stare con loro dalle 10 alle 12.30"
