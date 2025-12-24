Papa Leone XIV il primo ‘Natale della Pace’ | le prossime celebrazioni papali
Dalla Messa della notte di Natale alla cerimonia di chiusura del Giubileo per l'Epifania, Papa Leone si prepara a guidare le celebrazioni liturgiche natalizie nella Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Papa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro; Papa, gli auguri di Natale alla Curia: 'Stop a smania di primeggiare'; Il monito di Papa Leone XIV alla Curia romana: “Basta smanie di primeggiare e sotterfugi, evitare…; Papa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro straordinario: si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026.
Papa Leone XIV, a gennaio il primo Concistoro per indicare la direzione definitiva del suo magistero - Papa Leone convoca il primo Concistoro del Pontificato: due giorni di preghiera, dialogo e discernimento con i cardinali ... panorama.it
Il monito di Papa Leone XIV alla Curia romana: “Basta smanie di primeggiare e sotterfugi, evitare rancori” - Nel suo primo discorso natalizio, Leone XIV esorta la Curia a evitare rancori e costruire comunione con gesti concreti ... ilfattoquotidiano.it
Leone XIV: «C’è bisogno di una Curia più missionaria» - Il riferimento ai «fantasmi della divisione» e a dinamiche «legate all’esercizio del potere, alla ... romasette.it
A sette mesi dall’inizio del suo Pontificato, il Papa si appresta a celebrare per la prima volta i riti del Natale. Stasera, 24 dicembre, la Messa nella Basilica Vaticana. “Il Natale del Signore è il Natale della Pace”. Papa Leone richiama ancora una volta uno dei te - facebook.com facebook
Da Castel Gandolfo Papa Leone esprime la sua tristezza per il rifiuto della Russia di accettare un giorno di tregua per Natale e rilancia il suo appello perché ci siano almeno 24 ore di Pace. #guerrainucraina #papaleone x.com
