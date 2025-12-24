Papa Leone XIV il primo ‘Natale della Pace’ | le prossime celebrazioni papali

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Messa della notte di Natale alla cerimonia di chiusura del Giubileo per l'Epifania, Papa Leone si prepara a guidare le celebrazioni liturgiche natalizie nella Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

papa leone xiv il primo 8216natale della pace8217 le prossime celebrazioni papali

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV, il primo ‘Natale della Pace’: le prossime celebrazioni papali

