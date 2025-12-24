Panchine calde. Divorzio ufficiale tra mister Ingenito e il Ghiviborgo.

Proprio l’indomani l’ultima partita di campionato, è saltata un’altra panchina del girone E della Serie D: si sono infatti separate le strade del Ghiviborgo e di Corrado Ingenito (e del suo braccio destro Andea Bianchi). Il percorso del mister si è interrotto dopo l’1-0 subìto a Grosseto: la società aveva, evidentemente, già maturato la scelta. Il Ghiviborgo, nelle ultime giornate, dopo una prima parte di stagione condotta sempre ai piani alti, ha perso terreno e oggi è nono con 23 punti all’attivo. Ingenito era arrivato a Ghivizzano la sorsa estate, a sostituire proprio Tommaso Bellazzini, passato al Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

