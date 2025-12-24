Pallanuoto la crisi senza fine del Telimar | separazione col tecnico Gu Baldineti

Il Telimar e il coach Marco Gu Baldineti si separano alla vigilia di Natale. Con una nota stringata il club dell'Addaura, fermo, dopo 13 giornate, al terzultimo posto con 9 punti in classifica e reduce da nove sconfitte consecutive, ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto col. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

