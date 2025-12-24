Pallamano Coach Làera | cammino positivo della Macagi

"La sconfitta di Merano, ha scalfito la Macagi Cingoli – ammette l’allenatore Antonj Làera (foto) – sotto il profilo emotivo, comunque avremmo firmato senza esitazioni se a inizio stagione ci avessero detto che adesso avremmo avuto 14 punti dopo aver centrato risultati importanti". Ed è iniziata la lunga sosta del campionato, che riprenderà il 7 febbraio con la Macagi impegnata a casa dello Sparer Eppan. "Abbiamo effettuato – Làera commenta la prima parte della stagione in vista della difficile fase finale – un percorso molto positivo, coronato col conseguimento di una storica qualificazione, da quando la massima serie è a girone unico, per le finali di Coppa Italia: avremmo potuto assegnare un 8 in pagella per quanto realizzato, lo timbriamo con un 7-. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

