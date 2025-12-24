Tra le sorprese più interessanti di questa stagione c’è Marco Palestra. Classe 2005, esterno cresciuto nel vivaio dell’ Atalanta, sta trovando continuità e personalità con la maglia del Cagliari, dove è approdato in prestito secco. Per lui è il primo vero campionato da titolare in Serie A, e l’impatto non è passato inosservato. Spinta, coraggio nell’uno contro uno e una maturità sorprendente per età: caratteristiche che hanno rapidamente acceso i radar di diversi club, pronti a monitorarne l’evoluzione già in vista del mercato invernale. L’Inter osserva, ma il margine è stretto. Tra chi ha preso appunti c’è l’ Inter. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Palestra tra Inter e Atalanta: gennaio può diventare decisivo

