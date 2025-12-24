Palestra Inter operazione complicata per gennaio? Una rivale si è mossa in anticipo! L’annuncio di Pedullà

Inter News 24 sul futuro dell’esterno. Il futuro della fascia destra accende il derby d’Italia anche in ottica mercato. L’Inter ha messo nel mirino Marco Palestra, promettente esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari per farsi le ossa. Come spiegato dettagliatamente da Alfredo Pedullà in un video pubblicato sul suo canale YouTube, la concorrenza per il talento azzurro è però molto forte. Secondo l’analisi dell’esperto, la Juventus si sarebbe mossa con largo anticipo sul giocatore, ma il club nerazzurro ha manifestato recentemente la concreta volontà di approfondire la situazione per capire i margini di manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, operazione complicata per gennaio? Una rivale si è mossa in anticipo! L’annuncio di Pedullà Leggi anche: Mercato Inter, Frattesi corteggiato da una grande rivale: il punto per gennaio Leggi anche: Pedullà avverte: «Cedere Frattesi o Pellegrini a una rivale? Un suicidio calcistico » La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chivu ha chiesto Palestra per sostituire Dumfries. La Dea lo valuta 40 milioni. Bellanova l’alternativa; L’Inter non sostituisce Dumfries. Ma in estate può arrivare Palestra; Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia; Top 11 italiani 15a giornata: Scamacca super, Bastoni e Barella trascinano l'Inter. Palestra Inter, spiraglio di luce per i nerazzurri? Pronta una strategia: le ultimissime - Ecco cosa emerge in merito alla presunta operazione: le ultimissime L’Inter prepara l’affondo decisivo per Marco Palestra, estern ... cagliarinews24.com

