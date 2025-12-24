Inter News 24 Palestra Inter, Marotta prepara l’accelerata decisiva! Trovato l’incastro con Atalanta e Cagliari? I calciatori che potrebbero essere coinvolti. L’Inter prepara l’affondo decisivo per Marco Palestra. L’emergenza sulla fascia destra, causata dal lungo infortunio che ha messo ko Denzel Dumfries, impone riflessioni urgenti in casa dei nerazzurri. La dirigenza di Viale della Liberazione sembra intenzionata a non attendere l’estate e a provare il colpo già nella finestra di gennaio per l’esterno classe 2005, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta. La decisione nasce dalla necessità di dare al tecnico Cristian Chivu un’alternativa affidabile, dato che le soluzioni interne non hanno convinto appieno: il brasiliano Luis Henrique, nonostante qualche spunto interessante, non garantisce la continuità necessaria per affrontare i mesi cruciali di gennaio e febbraio, determinanti per il cammino in campionato e per l’accesso diretto agli ottavi di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra Inter, Marotta prepara l’accelerata decisiva! Trovato l’incastro con Atalanta e Cagliari? Ecco i calciatori coinvolti

Leggi anche: Palestra Inter, blitz degli scout nerazzurri in Atalanta Cagliari: l’incastro con Dumfries e il prezzo dell’Atalanta

Leggi anche: Palestra Inter, blitz degli scout nerazzurri in Atalanta Cagliari: l’incastro con Dumfries e il prezzo della Dea

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Né Palestra, né Norton-Cuffy: Inter, c’è un’alternativa per la fascia destra; Inter tra Supercoppa e mercato: l'annuncio su Calhanoglu, Dumfries cambia il destino di Sommer, il piano di Marotta; Inter: strategie di mercato per rinforzare la squadra; L'Inter piomba sull'obiettivo del Napoli: Marotta prepara l'offerta.

Inter, da Thuram a Cambiaso: come cambia il piano di Marotta per liberare Frattesi. Il grande colpo per l'estate - L'Inter cambia strategia con la Juve per il via libera alla cessione di Frattesi: nel mirino finisce Cambiaso. sport.virgilio.it