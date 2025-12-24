L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, dopo "rispetto" nel 2024, ha selezionato "fiducia" come parola dell'anno del 2025 poiché ritenuta attuale e socialmente rilevante. "Fiducia" è risultato inoltre uno dei termini più cliccati sul portale treccani.it, il che mi appare emblematico: a volte l'essere umano ricerca sul web il significato profondo di ciò che più gli manca e che più desidera. È come cercare su Google la definizione di "onestà" mentre si infila la mano nel portafogli altrui. Se io dovessi individuare una parola dell'anno che volge al termine, invece, sceglierei "pacifismo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pacifisti a parole, violenti nei fatti: a Natale evitate i buonisti ipocriti

Leggi anche: Dalle parole ai fatti, blitz anti-droga al Quarticciolo e Tor Bella Monaca: la risposta dello Stato a pusher e criminalità nei quartieri sotto scacco

Leggi anche: “Battute su malattie e handicap? Ci vuole buonsenso, sennò sei una me*da. Il mondo dello spettacolo è fatto di ipocriti e falsi”: le parole di Maurizio Battista

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pacifisti a parole, violenti nei fatti: a Natale evitate i buonisti ipocriti - Che il Natale sia diventato una gigantesca rappresentazione teatrale dell'ipocrisia ... ilgiornale.it