La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una story dedicata al suo protocollo glutei preferito. Questa tecnologia di medicina estetica migliora la microcircolazione sanguigna e linfatica, eliminando gonfiori e ristagni: tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ozonoterapia per il lato B: come funziona il trattamento anti ritenzione di Belen Rodriguez

Leggi anche: Punture ai glutei a base di ozono: il trattamento anti-cellulite usato da Belén Rodriguez

Leggi anche: Belén Rodríguez a Belve: tra amori, segreti e il lato manesco con De Martino

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ozonoterapia per il lato B: come funziona il trattamento anti ritenzione di Belen Rodriguez - La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una story dedicata al suo protocollo glutei preferito. vanityfair.it