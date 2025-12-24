Ospedale Santa Rosa il Babbo Natale Avis porta i regali ai bambini di pediatria | FOTO

Si è rinnovato anche quest’anno, per il ventiquattresimo anno consecutivo, il tradizionale appuntamento natalizio promosso dall’Avis di Viterbo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Rosa, con la consueta consegna dei doni ai piccoli pazienti accompagnata dalla presenza di Babbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale

Leggi anche: Un Natale di solidarietà: Babbo Natale porta il calore dell'Agbalt ai bambini del Santa Chiara

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

FOTOGALLERY | Il Babbo Natale Avis al reparto di Pediatria del Santa Rosa; Raccolta giocattoli Unitus destinata ai piccoli ricoverati di Pediatria dell'Ospedale Santa Rosa; Nuovo reparto di ematologia al Santa Rosa di Viterbo, la soddisfazione dell'Ail; Natale dei donatori di sangue porta sorrisi al Santa Rosa.

Sorpresa in ospedale. Babbo Natale ’pompiere’ ha portato i regali ai bimbi della pediatria - Se c’è un posto dove Babbo Natale può arrivare sempre è tra le corsie del reparto di pediatria, dentro un ospedale che per i piccoli è il posto meno naturale che ci sia. ilrestodelcarlino.it

Il 34enne è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento - facebook.com facebook