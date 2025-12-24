Osnato FdI | Sulla manovra tensioni ordinarie Che i leghisti non siano coesi lo sa anche Salvini
Marco Osnato di Fratelli d’Italia commenta le tensioni nella manovra, sottolineando che le divergenze tra le forze politiche sono ormai consuete in questo periodo dell’anno. Ricorda inoltre che, come spesso accade a ridosso di Natale, le divergenze si stemperano, portando un clima di maggiore distensione. Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, evidenzia così la normale routine politica di fine anno.
Pace sotto l’albero? “Ma sì. Come spesso succede verso Natale, si arriva alla fine delle ostilità”, sorride Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, in quota. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Barricate di FI sulla manovra, lite Tajani-Salvini. FdI tace. Il leader azzurro attacca anche i 'grand commis' del Mef
Leggi anche: Manovra in Aula tra le tensioni: caso condono (rientrato), si cambia sulle pensioni. Giorgetti stupito per i no leghisti: non lascio
Osnato (FdI): “Sulla manovra tensioni ordinarie. Che i leghisti non siano coesi lo sa anche Salvini”; Riarmo, Osnato: “Borghi personaggio simpatico, ma decida da che parte stare”.
Osnato (FdI): “Sulla manovra tensioni ordinarie. Che i leghisti non siano coesi lo sa anche Salvini” - Dopo l'approvazione in Senato, la legge di Bilancio è attesa alla Camera: "Sono d’accordo con il ministro Giorgetti: il mondo è cambiato, gli italiani ci hanno chiesto di gestire il cambiamento e con ... ilfoglio.it
Riarmo, Osnato: “Borghi personaggio simpatico, ma decida da che parte stare” - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Banche: Osnato (FdI), indagine conoscitiva? Valuteremo con presidente Camera - "Prendiamo atto, valuteremo insieme al presidente della Camera come proseguire e tutto quello che ... ilsole24ore.com
Marco Osnato (FdI) contro il senatore leghista Borghi sul tema del riarmo: "Personaggio simpatico, ma deve decidere in che maggioranza stare" - facebook.com facebook
#tagada Il giudizio di Marco Osnato alla legge di bilancio del governo Meloni x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.