Osnato FdI | Sulla manovra tensioni ordinarie Che i leghisti non siano coesi lo sa anche Salvini

Marco Osnato di Fratelli d’Italia commenta le tensioni nella manovra, sottolineando che le divergenze tra le forze politiche sono ormai consuete in questo periodo dell’anno. Ricorda inoltre che, come spesso accade a ridosso di Natale, le divergenze si stemperano, portando un clima di maggiore distensione. Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, evidenzia così la normale routine politica di fine anno.

Pace sotto l’albero? “Ma sì. Come spesso succede verso Natale, si arriva alla fine delle ostilità”, sorride Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, in quota. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

