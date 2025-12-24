Osimo dopo la riqualificazione torna disponibile la casetta dell' acqua di via D' Azeglio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Questa mattina, mercoledì 24 dicembre, dopo la riqualificazione è stata inaugurata la casetta dell’acqua gestita da Astea e collocata in via Massimo D’Azeglio, davanti alla palestra, a Osimo Stazione.All’inaugurazione ufficiale hanno partecipato la sindaca di Osimo Michela Glorio e. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Servizi, la 'casetta' dell'acqua potabile torna operativa dopo il guasto alla condotta

Leggi anche: Torna attiva la casetta di distribuzione dell’acqua al ’Famila’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.