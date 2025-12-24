Orsini avverte il governo | Imprese Ue sotto attacco da Usa e Cina serve un piano di rilancio
"Lo dico da europeista convinto: questa Europa non la riconosciamo", ha tuonato il presidente di Confindustria, sostenendo che anche la revisione dello stop al motore endotermico nel 2035 è insufficiente. Ciò che serve è un approccio tripartito tra la creazione di un mercato unico europeo, un mercato unico dell'energia e una difesa unica europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
