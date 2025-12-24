Oro e IT ma la Ue dove sta? L' ultimo controsenso continentale

Dal dopo Covid, re dei metalli, l’oro, ha iniziato una cavalcata inimmaginabile, tanto da moltiplicare per quasi tre volte il suo valore e scatenare una parabola ascendente delle principali imprese minerarie di settore. Da bene rifugio per eccellenza è diventato bene speculativo, come solo le tecnologie quotate al Nasdaq han saputo fare, con la differenza che l’oro è un bene reale e commercializzabile in funzione di molteplici attività che lo utilizzano, oltre che primo status symbol in ogni dove, mentre le seconde, pur essendo espressione di beni materiali realizzati dalle aziende, restano immateriali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'oro detenuto dalla Banca d'Italia nei suoi forzieri sotterranei e in altri paesi (il 43% è negli Stati Uniti) "è proprietà dell'Istituto" ed "è parte integrante delle sue riserve in virtù del