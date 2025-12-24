L'Orchestra Senzaspine torna in tour con il tradizionale appuntamento di fine anno, ‘Bollicine’. Questo evento segna la conclusione di un anno caratterizzato da importanti successi e riconoscimenti per la formazione bolognese. Un’occasione per condividere musica e momenti di riflessione, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano.

Torna ’Bollicine’, il tradizionale appuntamento delle feste dell’ Orchestra Senzaspine, con il quale la formazione bolognese saluta un 2025 ricchissimo di soddisfazioni e di riconoscimenti. Gli appuntamenti quest’anno sono tanti: il 26 e 27 dicembre il concerto-spettacolo va in scena al Duse alle 21, per poi replicare il 28 dicembre alle 16,30 al Teatro Consorziale di Budrio e il 30 alle 20,30 al Teatro Stignani di Imola. Del resto ’Bollicine’ è un concerto che si trasforma in festa, entrato stabilmente nelle occasioni per ascoltare buona musica, divertirsi e stare insieme nei giorni che precedono il nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orchestra Senzaspine in tour

Leggi anche: Andrea Obiso e Orchestra Senzaspine

Leggi anche: Classicadafilla e Orchestra Senzaspine (sempre di domenica)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Orchestra Senzaspine in tour; Bologna, al Teatro Duse torna Bollicine con l'Orchestra Senzaspine per il concerto di fine anno; “Biancaneve in tour” al Coccia: favola lirica tra lifting, amore e libertà; Orchestra Senzaspine al Teatro Duse: emozioni e musica a Bologna.

Al Duse di Bologna torna ‘Bollicine’ con l’Orchestra Senzaspine - A Santo Stefano e il 27 dicembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna torna ‘Bollicine’, il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine, diretto dal M° Tommaso Ussardi. sassuolo2000.it

Orchestra Senzaspine al Teatro Duse: concerto coinvolgente e variegato a Bologna - Concerto imperdibile a Bologna: ORCHESTRA SENZASPINE, BOLLICINE al Teatro Duse. mentelocale.it