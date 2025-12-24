Ora c’è il libro di Patrick Lumumba | Arresto per analogia

"Arresto per analogia" è il titolo della biografia di Patrick Lumumba Diya, l’ex gestore del pub dove lavorava Amanda Knox e, per 14 giorni, ritenuto il presunto omicida di Meredith Kercher. Perché accusato dalla stessa Knox, un’accusa rivelatasi falsa e per cui la statunitense è stata condannata per calunnia in via definitiva. Per due settimane Patrick è stato in carcere, finché uno scontrino e un testimone, un professore svizzero, rappresentando un alibi certo per lui, non gli permisero di lasciare il carcere. Mentre Meredith, nella serata dell’1 novembre 2007, veniva uccisa, Patrick era regolarmente al lavoro, stava servendo da bere proprio al docente che era a Perugia in gita scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

