Ondata di maltempo sull’Italia Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ondata di forte maltempo sull'Italia con temporali, venti forti e allagamenti da Nord a Sud. A essere colpita in particolare l'Emilia Romagna, che dall'allerta meteo arancione di oggi passerà domani in allerta rossa.  Allerta gialla oggi, invece, in altre 9 regioni: si tratta di alcuni settori sempre dell'Emilia Romagna (pianura modenese, montagna emiliana . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 ottobre in Emilia Romagna

Leggi anche: Maltempo, bufera di Natale con pioggia, vento e neve: allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto. Le previsioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meteo Natale sotto zero | in arrivo pioggia gelo e neve sull’Italia.

ondata maltempo sull8217italia nataleVigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio - Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. msn.com

ondata maltempo sull8217italia nataleMeteo, Vigilia e Natale con il maltempo: pioggia neve e burrasca di vento - Forte perturbazione sull'Italia con neve abbondante sui rilievi del Nord e calo delle temperature. meteo.it

ondata maltempo sull8217italia nataleFino a Natale l'Italia nella morsa del maltempo - "La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.